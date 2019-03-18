"Прожил около месяца": в Ровно молодая мать зарезала младенца, опубликовано фото

В Ровно мать убила своего маленького ребенка, сообщили в полиции / rv.npu.gov.ua

В Ровно 21-летняя уроженка Запорожья ранила ножом в шею своего ребенка, которому было около месяца, младенец умер.

Малыш скончался по ул. Вербовая, по предварительным данным, его мать находится на психиатрическом учете, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Ровенщине.

По сведениям ведомства, медики констатировали смерть ребенка в воскресенье, 17 марта.

Мать малыша приехала в Ровно, чтобы получать высшее образование. Девушка закончила вуз и осталась жить в квартире своего 26-летнего сожителя и его матери.

В полиции также показали фотографию, на которой запечатлена подозреваемая в убийстве младенца.

В Ровно мать убила своего маленького ребенка, сообщили в полиции / rv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Одесской области 24-летняя женщина-жительница Балтского района родила самостоятельно дома девочку, а потом замотала живого младенца в полиэтиленовый пакет и закопала.