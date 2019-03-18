"Прожил около месяца": в Ровно молодая мать зарезала младенца, опубликовано фото

Женщина, подозреваемая в убийстве своего ребенка, по предварительным данным, находится на психиатрическом учете.
В Ровно 21-летняя уроженка Запорожья ранила ножом в шею своего ребенка, которому было около месяца, младенец умер.
Малыш скончался по ул. Вербовая, по предварительным данным, его мать находится на психиатрическом учете, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Ровенщине.
По сведениям ведомства, медики констатировали смерть ребенка в воскресенье, 17 марта.
Мать малыша приехала в Ровно, чтобы получать высшее образование. Девушка закончила вуз и осталась жить в квартире своего 26-летнего сожителя и его матери.
В полиции также показали фотографию, на которой запечатлена подозреваемая в убийстве младенца.
Ранее сообщалось, что в Одесской области 24-летняя женщина-жительница Балтского района родила самостоятельно дома девочку, а потом замотала живого младенца в полиэтиленовый пакет и закопала.