Врачи вымогали деньги за роды: на Харьковщине младенец умер из-за бездействия медиков

14 октября 2018, 15:12

Женщина ждала шесть часов, чтобы медики извлекли из нее мертвого младенца.

США, врач
По факту смерти ребенка в роддоме под Харьковом полиция открыла дело / hronika.info

В Харьковской области пациентка роддома три дня пролежала со схватками, при этом врачи требовали деньги за стимуляцию родов, а на третьи сутки ребенок умер в утробе матери.

По словам родственников Марины, ее беременность протекала без осложнений, схватки начались в срок. Когда женщина попала в роддом, заведующий отделением решил, что рожать еще рано.

"10-го наблюдали ее, 11-го у нее уже роды, а они ничего не делают. Она уже просит: сделайте мне капельницу, чтобы я рожала. А он говорит: у меня по скорой никто не рожает", - рассказала свекровь женщины Вера Иваненко.

После этого Марина трое суток мучилась от боли, но полноценные роды не начинались. По словам родственников женщины, заведующий требовал деньги за их стимуляцию, пишет vgorode.

"Восемь с половиной. Она просила: сделайте мне капельницу, я уже готова. Нет, говорит, не готова, лежи и жди", - говорит родственница.

"11-го числа уже отошла пробка. И этот человек, заведующий отделением, был на дежурстве. В эти сутки она говорила: очень болит. Это, говорит, еще ничего, еще дальше будет. А потом обезболивающее сделали ей, она просила", — рассказал муж Валерий Иваненко.

На третий день родов ребенок умер в утробе матери. И после этого женщина ждала шесть часов, чтобы из нее достали мертвого младенца.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине после укола внезапно умерла беременная несовершеннолетняя школьница.

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смерть роддом Харьковская область младенец
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