На Львовщине после укола внезапно умерла беременная несовершеннолетняя школьница

В городе Новый Роздол Львовской области 28 июля умерла 17-летняя учащаяся профтехучилища Диана Струк, которая находилась на 16-й неделе беременности.

Как отмечает издание 032.ua, брат погибшей обвиняет врачей в халатности и называет их виновными в смерти своей сестры.

Мужчина сообщает, что девушка обратилась в больницу с недомоганием и температурой 38. Пришла в лечебное учреждение с парнем и его родственниками, родителям о беременности она не сообщила, как и не рассказала о плохом самочувствии. После предварительного обследования лечащий врач направил Диану в инфекционное отделение.

"После чего ей измерили давление и температуру, не сделав должным образом анализов и не исследовав болезни, подтверждает халатное отношение медицинских работников к выполнению своего долга и клятвы Гиппократа. Назначили уколы, не сообщив, что именно ей будут колоть. Поскольку она была несовершеннолетняя, без разрешения родителей не имели права вводить препарат. Его ввели, что в результате стало роковым ходом событий ", - подчеркнул брат погибшей.

Мужчина рассказал, что после укола девушке стало плохо, она посинела и через некоторое время перестала дышать. Тело отправили в морг на экспертизу и сделали заключение, что причиной смерти стала респираторная вирусная инфекция.

Инцидент в Instagram прокомментировала Ольга Фреймут, которая также родилась и выросла в Новом Роздоле. Она потребовала от коллег-журналистов и министра здравоохранения Ульяны Супрун провести расследование трагической смерти несовершеннолетней и наказать виновных.

"В моем Новом Роздоле 28 июля в роддоме умерла 17-летняя девушка. Она была беременна. Врач вколол ей ошибочно не те лекарства ... Так уверяет семья. Я всем сердцем сочувствую близким Дианочки. В такие моменты жалею, что больше не инспектор", - написала Фреймут.

Напомним, в Черновцах у молодых родителей через два дня после рождения умер ребенок, которому местные врачи в критический момент не захотели оказать необходимую помощь.