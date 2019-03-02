"Закопала живого младенца": на Одесчине мать убила новорожденную дочь

На Одесчине женщина убила своего новорожденного ребенка / od.npu.gov.ua

В Одесской области 24-летняя женщина-жительница Балтского района родила самостоятельно дома девочку, а потом замотала живого младенца в полиэтиленовый пакет и закопала.

Ребенок родился доношенным, предварительная причина его смерти — удушение, вызванное перекрытием дыхательных путей, сообщили в Главном управлении Национальной полиции на Одесчине со ссылкой на выводы судмедэкспертов.

В полиции отметили, что сначала получили от сотрудников Подольской районной больницы сообщение о женщине, которая, возможно, сделала криминальный аборт.

Позже женщина призналась в убийстве дочки и объяснила, что у нее уже есть сын, а новорожденный ребенок был нежелательным.

"Общаясь с правоохранителями, женщина сначала уверяла, что у нее случился выкидыш. Плод она закопала в огороде…", — отметили в Нацполиции.

Правоохранители уже сообщили ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса. Суд уже избрал женщине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в ноябре 2018 года в городе Подольск Одесской области умер 4-месячный ребенок, судмедэксперты выяснили, что причина кончины младенца — механическая асфиксия, то есть удушение.