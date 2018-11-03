"Мать успокоила": на Одесчине убит младенец

В Подольске убит 4-месячный ребенок / od.npu.gov.ua

В городе Подольск Одесской области умер 4-месячный ребенок, судмедэксперты выяснили, что причина кончины младенца — механическая асфиксия, то есть удушение.

Мать ребенка на допросе рассказала, что ночью малыш сильно плакал и кричал, она его не могла успокоить, а потом закрыла ему рот рукой, и он затих, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Одесчине.

По данным полиции, позже выяснилось, что младенец перестал кричать, поскольку задохнулся. Женщине сообщили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, она задержана.

Напомним, 28 октября под Черниговом задержали женщину по подозрению в убийстве собственных детей — 6-летней девочки и 5-летнего мальчика, их тела нашли в водах озера в Дарницком районе Киева. Позже в столице суд избрал задержанной меру пресечения.