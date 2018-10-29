Суд избрал меру пресечения матери, подозреваемой в убийстве двух детей

Суд арестовал подозреваемую в убийстве собственных детей Екатерину Бабкину / Скриншот видео с facebook.com/livetsn

В понедельник, 29 октября, в Киеве Дарницкий районный суд избрал меру пресечения Екатерине Бабкиной, подозреваемой в убийстве двух собственных детей.

Райсуд решил, что возможная злоумышленница должна находиться под стражей, сообщает ТСН.

"Прокуратура просила об аресте сроком на 60 суток без права внесения залога. Судья удовлетворила ходатайство обвинения — арест Бабкиной продлится до 25 декабря", — отметило издание.

По его данным, защита Бабкиной на протяжении пяти дней может обжаловать решение суда. "Сам суд проходил за закрытыми дверями. Адвокат Бабкиной подала соответствующее ходатайство, поскольку жизни подозреваемой угрожали", — говорится в материале.





Напомним, 28 октября под Черниговом задержали женщину по подозрению в убийстве собственных детей — 6-летней девочки и 5-летнего мальчика, их тела нашли в водах озера в Дарницком районе Киева.