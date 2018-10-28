Озеро ужаса. В Киеве неадекватная мать утопила детей: опубликованы фото 18+

Озера, из которого достали тела / Полиция Киева

В воскресенье, 28 октября, под Черниговом задержали 36-летнюю женщину по подозрению в убийстве собственных детей –шестилетнюю девочку и пятилетнего мальчика.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-служба столичной полиции. По их словам, тела утопленных детей были обнаружены в водах озера в Дарницком районе столицы Украины.

Саму женщину обнаружили неподалеку от Чернигова в неадекватно-психическом состоянии. "Женщину вчера поздно вечером доставили в Дарницкое управление полиции и вызвали специализированную бригаду врачей. Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро. Правоохранители выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными", − заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Сейчас задержанная проходит психиатрическую экспертизу в больнице на улице Кирилловская.Открыто уголовное производство. Расс

Напомним, ранее сообщалось о том, что доведенная до отчаяния харьковчанка пыталась утопить своих детей.