Озеро ужаса. В Киеве неадекватная мать утопила детей: опубликованы фото 18+

Леденящий кровь инцидент произошел в Дарницком районе столицы.
В воскресенье, 28 октября, под Черниговом задержали 36-летнюю женщину по подозрению в убийстве собственных детей –шестилетнюю девочку и пятилетнего мальчика.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-служба столичной полиции. По их словам, тела утопленных детей были обнаружены в водах озера в Дарницком районе столицы Украины.
Саму женщину обнаружили неподалеку от Чернигова в неадекватно-психическом состоянии. "Женщину вчера поздно вечером доставили в Дарницкое управление полиции и вызвали специализированную бригаду врачей. Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро. Правоохранители выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными", − заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.
Сейчас задержанная проходит психиатрическую экспертизу в больнице на улице Кирилловская.Открыто уголовное производство. Расс
Напомним, ранее сообщалось о том, что доведенная до отчаяния харьковчанка пыталась утопить своих детей.