На Урале мать постирала младенца в машинке

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В Свердловской области России произошел жуткий случай. Многодетная мать постирала новорожденного ребенка в стиральной машинке.

Инцидент произошел в городе Талица. У женщины было четверо детей. Погибший малыш родился 23 января. Как сообщает издание Регион Онлайн, роды у женщины начались преждевременно, ночью. Россиянка утверждает, что девочка родилась мертвой. После этого мать зачем-то положила тело ребенка в стиральную машинку и запустила стирку.

Первым о трагедии узнал супруг женщины – он и позвонил в полицию. В шоковом состоянии россиянку госпитализировали. Теперь следствию предстоит установить, родился ли ребенок мертвым, или же его убила собственная мать.

Напомним, в Ровенской области 19-летняя мать жесткого избила месячного младенца, заперла его в комнате общежития и отправилась на свидание.

В Одессе два мальчика 10 и трех лет оказались на сутки запертыми в квартире. Дети звали на помощь, а старший мальчик пытался выпрыгнуть с четвертого этажа. Мать в это время где-то пьянствовала.