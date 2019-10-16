"Кастрировать таких баб": на Ровенщине горе-мать кулаками "выбивала жизнь" из младенца

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию / скриншот

В Ровенской области 19-летняя мать жесткого избила месячного младенца, заперла его в комнате общежития и отправилась на свидание. Малыша обнаружили соседи - на его лице и в носу была кровь, из-за чего ребенок еле дышал.

Маленького Никиту в тяжелом состоянии доставили в реанимацию областной больницы, сообщает ТСН. Медики были шокированы не только травмами, но и запущенностью младенца.

Мать ребенка вернулась в общежитие только на следующий день. Сначала она заявила, что была у сестры – мол, помогала ей лечить малыша. Травмы своего сына она объяснила "сквозняком". Впрочем, впоследствии она призналась, что у нее был стресс от постоянного детского крика, поэтому она оставила малыша и пошла на свидание.

На данный момент младенец находится в больнице. Медики подозревают, что у ребенка - подозрение на перелом костей черепа.

В Сети бурно отреагировали на инцидент. Пользователи предлагают не только лишить горе-мать родительских прав, но и "стерилизовать" женщину.

Напомним, в июле сотрудница Львовского пограничного отряда Госпогранслужбы родила дома ребенка, после чего ударила младенца по голове. Новорожденная девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. После этого сестра горе-матери упаковала еще живого младенца в пакет и закопала.