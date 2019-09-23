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Четыре ноги и три руки: в Индии родился ребенок с жуткими аномалиями

23 сентября 2019, 01:08

Изначально должна была родится тройня, одна два плода соединились.

Дополнительные руки и ноги врачи планируют удалить хирургическим путем/ Фото Caters News

В индийском штате Раджастан родился ребенок с жуткими аномалиями: у младенца - четыре ноги и три руки. Дополнительные конечности находятся на груди и животе девочки.

Младенец появился на свет в одной из государственных клиник, сообщает The Mirror. 24-летняя мать родила еще и здорового мальчика. Врачи считают, что изначально должна была родится тройня, одна два плода соединились. Беременная женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

Сразу после рождения у девочки были проблемы с дыханием, однако ее подключили к кислороду. Впоследствии состояние жизненно важных органов ребенка стабилизировалось. Дополнительные руки и ноги врачи планируют удалить хирургическим путем.

Фото 18+

  • В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками Фото Caters News
  • В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками Фото Caters News
  • В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками Фото Caters News

Напомним, в городе Устилуг Волынской области молодая девушка родила дома ребенка, упаковала тело в коробку и закопала в огороде.

Индия врачи аномалия младенец
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