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Пытался выпрыгнуть из окна: в Одессе горе-мать бросила своих детей ради пьянки

26 января 2020, 14:39

Дети сутки были заперты одни в квартире, поэтому плакали и звали на помощь.

Полиция
Полиция / УНИАН

В Одессе двое малышей оказались на сутки запертыми одним в квартире. Дети звали на помощь, а старший мальчик пытался выпрыгнуть с четвертого этажа.

По данным пресс-службы патрульной полиции Одессы, жильцы многоквартирного дома на улице Семинарской сообщили правоохранителям о брошенных детях. Когда наряд приехал по вызову, то услышали в квартире детский плач. По словам соседей, запертыми оказались два мальчика 10 и трех лет.

Правоохранители долгое время не могли связаться с матерью детей, но когда 30-летняя пьяная женщина все же пришла и открыла квартиру, то полицейских ужаснули условия жизни мальчиков. Жилье было очень грязное и в нем царил неприятный запах.

На место инцидента вызвали инспектора ювенальной превенции и специалиста территориального отдела по правам детей, которые составили акт обследования жилищных условий квартиры. Глава городской службы по делам детей Юлия Никандрова заверила, что семью взяли на особый контроль.

Также сообщается, что на горе-мать составили протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

Как ранее сообщал Главред, в Ровенской области 19-летняя мать жесткого избила месячного младенца, заперла его в комнате общежития и отправилась на свидание.

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