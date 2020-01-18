Кости всмятку: на ребенка в больнице в Киеве рухнула металлическая дверь

Инцидент произошел в больнице на Виноградаре / скриншот

Жуткий случай произошел в одной из столичных поликлиник в Подольском районе. Маленького ребенка придавило железной дверью, которая стояла в коридоре медицинского учреждения.

Инцидент произошел 13 января в коридоре рядом с регистратурой киевской детской поликлиники № 2 по проспекту Правды, 64А. Мама привела в больницу 4-летнего сына, больного ветрянкой. В коридоре на ребенка упали демонтированные железные двери. Тяжелая конструкция просто подпирала стену и никак не была зафиксирована.

Киев оперативный опубликовал в Facebook видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что ребенок подбежал к демонтированным дверям, после этого двери рухнули прямо на малыша.

У пострадавшего ребенка раздроблена тазобедренная кость. Операцию врачи пока что не проводят - ждут, когда пройдет ветрянка.

Напомним, 14 января в Соломенском районе Киева обнаружили жуткую находку - в мусорном контейнере лежал мертвый младенец. Труп ребенка обнаружил местный житель на улице Героев Севастополя, 22. Младенец, который был с пуповиной, уже не подавал признаков жизни. Медикам, которые прибыли на место событий, не удалось спасти малыша.