В Ровенской области кот уснул на лице малыша и задушил его (фото илюстративное) / 1zoom.ru

Трагедия произошла вчера, 8 марта, в Ровенской области. В городе Острог умер малыш, на лице которого уснул кот. Ребенку было всего 4 месяца, он задохнулся.

"8 марта, в 15:19 на линию 103 поступил вызов о том, что в Остроге нуждается в медицинской помощи ребенок. В 15:26 на вызов прибыла бригада Острожской подстанции экстренной медицинской помощи. 4-месячный пациент, к которому вызвали скорую, был без признаков жизни. До приезда медиков отец мальчика делал ребенку массаж сердца", - сообщает пресс-служба Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

По словам матери, мальчик лежал в коляске. Она обнаружила его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша, сообщили медики. О происшествии сообщено полицейским.

Отмечается, что медики скорой провели реанимационные мероприятия. Ребенок не подавал признаков жизни. По настоянию родителей, малыша транспортировали в Острожскую центральную райбольницу. Там врачи констатировали биологическую смерть ребенка.

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