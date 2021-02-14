Не дышал 20 минут: под Киевом медики чудом спасли младенца после домашних родов

Новорожденного мальчика реанимировали в течение 10 минут / Фото Reuters

В Броварах Киевской области медики скорой помощи чудом спасли новорожденного, который появился на свет после домашних родов и к приезду врачей не дышал уже 20 минут.

Мальчик родился без признаков жизни. Ребенка принимал сожитель роженицы, позже именно он и позвонил в скорую, когда у женщины началось кровотечение, передает ТСН.

Вернула младенца "с того света" врач Павлина Левчук вместе с фельдшером Ольгой Прохоренко. Реанимировать уже мертвого ребенка ей пришлось впервые за почти 50 лет работы врачом.

"Мама лежала на кровати, на груди лежало это дитя бездыханное, синее, оно не кричало, не дышало. И это уже прошло 20 минут", - рассказала она.

Медики пытались запустить сердце ребенка, но в течение пяти минут признаков жизни не было. Лишь через еще пять минут мальчик закричал.

Младенца доставили в реанимацию, сейчас его жизни ничего не угрожает. Но будут ли иметь какие-то последствия такие домашние роды для него в будущем, пока неизвестно – это станет понятно, кода мальчику исполнится год и он начнет ходить и говорить.

Почему рожала дома, женщина не рассказывает. Не смогла ответить и на вопрос о сроке беременности. По состоянию ребенка медики предполагают, что рожала она на 38-39 неделе, то есть роды были своевременные. Есть информация, что женщина родом из Житомирщины и имеет еще двоих детей.

Напомним: