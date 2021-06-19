"Отец спал пьяный": в Киеве с седьмого этажа выпал 2-летний ребенок

В Киеве маленький ребенок выпал из окна, расположенного на большой высоте / Скриншот

В Святошинском районе Киева в одном из домов из окна, расположенного на седьмом этаже, выпал ребенок, которому было два года.

У ребенка не было шансов выжить, сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

По его данным, ребенок выпал из окна дома по адресу ул. Феодоры Пушиной, 8.

Очевидцы утверждали, что во время трагедии отец ребенка дома спал пьяный.

"Жесть… Двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа. К сожалению, без шансов. Со слов очевидцев, отец в это время спал пьяный дома. Информация уточняется", – отмечается в сообщении.