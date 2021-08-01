В Днепре из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик

Мальчик выжил / Рixabay

Ужасный случай произошел в Днепре. Там, на улице Батумской, 16, накануне из окна многоэтажки выпал ребенок. На данный момент он находится в больнице.

Как пишет Информатор, мальчик шести лет выпал из окна кухни, расположенной на четвертом этаже. Инцидент произошел около восьми вечера. В квартире вместе с ребенком были мама и тетя. Именно к последней пострадавший пришел в гости.

Мальчик оперся на москитную сетку. Но из-за того, что окно было открытым, она не выдержала и он сорвался вниз.

Впоследствии у ребенка диагностировали ушиб головного мозга. Медики областной детской больницы оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Напомним, ранее в Москве произошла подобная трагедия. 13-летний подросток с аутизмом выкинул из окна свою новорожденную сестру, которой было всего 8 дней. В результате падения с седьмого этажа девочка погибла на месте. Мать детей в момент трагедии находилась дома, однако не успела уследить за ребенком.

Также ранее Главред писал, что в Одессе трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома, но чудом выжила, упав на клумбу.