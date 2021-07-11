В Москве 13-летний аутист выбросил свою новорожденную сестру с 7-го этажа

Подросток выбросил свою сестру из окна в Москве / mk.ru

В Москве произошла трагедия, там 13-летний подросток с аутизмом выкинул из окна свою новорожденную сестру.

Происшествие случилось в воскресенье, 11 июля в российской столице на улице Левобережной, пишет телеграм-канал 112.

Новорожденному ребенку было всего 8 дней. Она погибла в результате падения с седьмого этажа.

Отмечается, что мать детей в момент трагедии находилась дома, однако не успела уследить за ребенком.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины трагедии выясняются.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома, но чудом выжила.

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Ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже. Происшествие не закончилось трагедией ‒ девочка упала на клумбу и осталась в живых.

Аутизм: расстройство, которое возникает из-за нарушения развития головного мозга. При таком синдроме наблюдается выраженный дефицит эмоциональных проявлений и сферы общения. Для страдающего аутизмом человека характерны ограниченные интересы и повторяющиеся действия. Признаки начинают проявляться уже в возрасте до трех лет.