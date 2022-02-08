"Мимо проходил и первый ринулся в огонь": в Дрогобыче пожарный помог спасти детей и хозяина пылающей квартиры

В Дрогобыче пожарный помог спасти детей и хозяина пылающей квартиры /ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

В городе Дрогобыч (Львовская область) 7 февраля случился пожар в старом доме по улице имени Грушевского. Об этом сообщает Главк ГСЧС Украины во Львовской области.

Из огня спасли девятерых человек (шесть взрослых и трех детей). Свидетелем происшествия случайно стал пожарный из Трускавца Андрей Фок, у которого был выходной. Он-то и бросился на помощь в первых рядах ‒еще до прибытия пожарной команды.

"Спасатели с помощью выдвижной лестницы спасли из задымленной квартиры на 3 этаже пятимесячного младенца и родителей. Также с помощью автолестницы с 4 этажа спасены 2 детей 9 и 12 лет. Всего на пожаре спасены 9 человек, из них 3 ребенка. Начальник караула 7-й государственной пожарно-спасательной части города Трускавец — Андрей Фок, общаясь с коллегами — Андреем Живчиным и Иваном Слуцким — главными инспекторами Дрогобычского районного управления, заметили как из окна квартиры на третьем этаже четырехэтажного дома №44 в Дрогобыче на улице Грушевского, идет густой черный дым. Не теряя времени, мужчины бросились в задымленный дом и приступили к эвакуации людей из задымленных помещений. Во время спасения жителей дома Фок услышал, что в квартире, где возник пожар, слышен стон человека. Несмотря на сильное задымление и высокую температуру, Андрей вошел в горящую квартиру, где на полу обнаружил мужчину, которого вынес на лестничную клетку. Пострадавшим оказался владелец квартиры", — говорится в сообщении спасателей.

Как сообщают спасатели, 56-летний мужчина получил 70% ожогов кожного покрова и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

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Напомним, ранее в новогоднюю ночь, 1 января, в Кривом Роге пожарным пришлось срочно спасать двух пенсионеров, которые оказались заблокированы в квартире после возгорания.

В результате происшествия мужчина 1953 года рождения и женщина 1961 года рождения госпитализированы в Криворожскую городскую клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

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