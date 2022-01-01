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"Метались по балкону": в Кривом Роге пожарные спасли пенсионеров из пылающей квартиры

1 января 2022, 11:48
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В результате возгорания было повреждено домашнее имущество и входные двери. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров - но людей вовремя спасли.

Пожарные
В Кривом Роге пожарные спасли пенсионеров из пылающей квартиры/ ua.depositphotos.com

В новогоднюю ночь, 1 января, в Кривом Роге пожарным пришлось срочно спасать двух пенсионеров, которые оказались заблокированы в квартире после возгорания. Об этом сообщают представители пресс-службы ГСЧС Украины.

На восьмом этаже девятиэтажного дома на улице имени Николая Свитальского загорелась трехкомнатная квартира, в которой праздновала Новый год семейная пара пожилых людей. Огонь распространился на входную дверь, поэтому супруги оказались заблокированными в задымленной квартире. И ожидали прибытия пожарных на балконе.

В результате возгорания было повреждено домашнее имущество и входные двери. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В результате происшествия мужчина 1953 года рождения и женщина 1961 года рождения госпитализированы в Криворожскую городскую клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

К тушению возгорания были привлечены 12 человек личного состава и три единицы техники.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киевской области, в городе Вишневое, в одной из квартир под ванной застрял пожилой мужчина.

Как сообщили в ГСЧС Киевской области, в связи с этим, на помощь ему приехал экипаж спасателей. После освобождения пожилого мужчину передали медикам.

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