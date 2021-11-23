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"Отдал свою кислородную маску ребенку": в Киеве пожарный вынес малыша из пылающего дома

23 ноября 2021, 08:43
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Пожарным, которые прибыли на место происшествия на проспекте Победы в Киеве, пришлось эвакуировать из задымленной многоэтажки более 30 человек.

Пожарный
Полковник ГСЧС Александр Гвоздик/ Facebook Д.Монастырского

22 ноября в Киеве в 16-этажном доме на проспекте Победы произошел пожар – загорелись электрощитовые (причем все подряд с 5 по 15 этаж). Об этом случае в своем Facebook рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Пожарным, которые прибыли на место происшествия, пришлось эвакуировать из задымленной многоэтажки более 30 человек. Среди них был маленький ребенок, который еле дышал. Чтобы ему помочь, полковник ГСЧС Александр Гвоздик снял с себя кислородный аппарат и отдал ребенку.

"Сейчас малыши в порядке, а с героем-спасателем вы можете познакомиться заочно", — написал министр и прикрепил к публикации снимок Александра Гвоздика с ребенком на руках.

По данным ГСЧС, вызов о пожаре в многоквартирном доме поступил на линию "101" в 11:03. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось нее только ликвидировать возгорание, но и эвакуировать людей. Жертв и пострадавших нет. Локализовать пожар удалось в 11:59, а полностью потушить – в 12:07.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киевской области, в городе Вишневое, в одной из квартир под ванной застрял пожилой мужчина.

Как сообщили в ГСЧС Киевской области, в связи с этим, на помощь ему приехал экипаж спасателей. После освобождения пожилого мужчину передали медикам.

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