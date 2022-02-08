Выжила только мать: двое детей и отец погибли в пожаре в Донецкой области из-за неисправной печки

Из-за неисправной печи в пожаре погибли отец и двое детей/ ua.depositphotos.com, Pixabay

В Донецкой области в пожаре погибли двухлетняя девочка, ее 12-летний брат и их отец. Выжила лишь 42-летняя мать детей, ее госпитализировали.

Огонь вспыхнул в ночь на вторник, 8 января, сообщает полиция Донецкой области.

На место происшествия сразу после вызова отправились пожарные и скорая. Однако детей и отца спасти уже не удалось – их тела обнаружили во время тушения пожара.

"Во время ликвидации пожара обнаружены тела двух детей: 12-летнего мальчика и двухлетней девочки. Также умершим был обнаружен их 34-летний отец. Мать находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах вероятной причиной пожара называют неправильную эксплуатацию печного отопления.

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По этому факту будет происходить расследование.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины", – отмечают в полиции.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, мать госпитализировали в хирургическое отделение Покровской центральной районной больницы.

Напомним, в Кропивницком 2 февраля произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которого погиб один человек, а пострадало три, в том числе двое детей. По данным местных СМИ, пожар мог случиться в результате взрыва газа.

Также ранее на Киевщине в пожаре погиб 1-летний ребенок. Огонь спахнул из-за печки. Многодетная семья – 18-летняя мать с тремя детьми – жила в бане, которую арендовала. По ее словам, в 18:00 мать вышла в уборную, а детей оставила в помещении. Однако уже через несколько минут начался пожар.

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