Страшный пожар на Черниговщине: погибли трое детей пяти и четырех лет

Пожарные не смогли спасти малышей / ua.depositphotos.com

Страшная трагедия в Черниговской области. Там 18 января в результате пожара погибли четыре человека. Среди них - трое детей.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, пожар был ликвидирован в 18:35, но спасти людей не удалось

"В ГСЧС поступила информация, что в 16:44 в селе Браница Нежинского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли четыре человека, из них 3 ребенка (2017 – 2018 г.р.)", – сообщили в ГСЧС.

Известно, что пожар возник на площади 56 квадратных метров. Его причины устанавливают специалисты.

Напомним, многодетной семье погорельцев из Винницкой области, где погиб маленький мальчик, всей страной собрали деньги на новый дом. Теперь пятеро детей, которые чудом выжили в страшном пожаре, снова имеют крышу над головой и новые игрушки.

Как известно, их дом выгорел буквально за час, а потолок рухнул. Спасла семью старшая дочь, которая почувствовав дым, разбудила родителей.

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