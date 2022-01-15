Украинцы за три дня помогли купить дом семье погорельцев из Виннитчины, где погиб 7-летний мальчик

Новый дом погорельев

Многодетной семье погорельцев из Винницкой области, где погиб маленький мальчик, всей страной собрали деньги на новый дом. Теперь пятеро детей, которые чудом выжили в страшном пожаре, снова имеют крышу над головой и новые игрушки.

Как известно, их дом выгорел буквально за час, а потолок рухнул. Спасла семью старшая дочь, которая почувствовав дым, разбудила родителей.

Из пылающего дома вынесли всех ребят, кроме семилетнего Андрюши, которого никак и нигде не могли найти. Мать во время его поисков загорелась. У нее тяжелые ожоги рук. Через несколько дней ей будут делать операцию.

Читайте такжеОдесса в огне: в области вспыхнул масштабный пожар"Он укрылся под кроватью, бедный. Думал, что спасется. А он не спасся. Там он бедный умер, удушился дымом", - рассказала бедная женщина.

Люди поддержали семью всем, чем могли - одеждой, едой, деньгами на похороны маленького ангела и на покупку нового дома.

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К помощи присоединилась вся Украина. Сумма на новое жилье была собрана за три дня.

"Поступило более 50 тысяч гривен. Дом был найден в соседнем селе. Доплатить обещали из бюджета объединенного общества. Волонтеры обещали помочь бытовой техникой", - добавила староста села.

Напомним, отец детей-погорельцев - пенсионер, мать не работает. Семья держит одну корову за счет этого и живет, говорят в селе.

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