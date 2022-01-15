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Украинцы за три дня помогли купить дом семье погорельцев из Виннитчины, где погиб 7-летний мальчик

15 января 2022, 22:41
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Волонтеры обещают помочь бытовой техникой.

Новый дом погорельев

Многодетной семье погорельцев из Винницкой области, где погиб маленький мальчик, всей страной собрали деньги на новый дом. Теперь пятеро детей, которые чудом выжили в страшном пожаре, снова имеют крышу над головой и новые игрушки.

Как известно, их дом выгорел буквально за час, а потолок рухнул. Спасла семью старшая дочь, которая почувствовав дым, разбудила родителей.

Из пылающего дома вынесли всех ребят, кроме семилетнего Андрюши, которого никак и нигде не могли найти. Мать во время его поисков загорелась. У нее тяжелые ожоги рук. Через несколько дней ей будут делать операцию.

Читайте такжеОдесса в огне: в области вспыхнул масштабный пожар"Он укрылся под кроватью, бедный. Думал, что спасется. А он не спасся. Там он бедный умер, удушился дымом", - рассказала бедная женщина.

Люди поддержали семью всем, чем могли - одеждой, едой, деньгами на похороны маленького ангела и на покупку нового дома.

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К помощи присоединилась вся Украина. Сумма на новое жилье была собрана за три дня.

"Поступило более 50 тысяч гривен. Дом был найден в соседнем селе. Доплатить обещали из бюджета объединенного общества. Волонтеры обещали помочь бытовой техникой", - добавила староста села.

Напомним, отец детей-погорельцев - пенсионер, мать не работает. Семья держит одну корову за счет этого и живет, говорят в селе.

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