Украинцы за три дня помогли купить дом семье погорельцев из Виннитчины, где погиб 7-летний мальчик

Волонтеры обещают помочь бытовой техникой.
Многодетной семье погорельцев из Винницкой области, где погиб маленький мальчик, всей страной собрали деньги на новый дом. Теперь пятеро детей, которые чудом выжили в страшном пожаре, снова имеют крышу над головой и новые игрушки.
Как известно, их дом выгорел буквально за час, а потолок рухнул. Спасла семью старшая дочь, которая почувствовав дым, разбудила родителей.
Из пылающего дома вынесли всех ребят, кроме семилетнего Андрюши, которого никак и нигде не могли найти. Мать во время его поисков загорелась. У нее тяжелые ожоги рук. Через несколько дней ей будут делать операцию.
Читайте такжеОдесса в огне: в области вспыхнул масштабный пожар"Он укрылся под кроватью, бедный. Думал, что спасется. А он не спасся. Там он бедный умер, удушился дымом", - рассказала бедная женщина.
Люди поддержали семью всем, чем могли - одеждой, едой, деньгами на похороны маленького ангела и на покупку нового дома.
К помощи присоединилась вся Украина. Сумма на новое жилье была собрана за три дня.
"Поступило более 50 тысяч гривен. Дом был найден в соседнем селе. Доплатить обещали из бюджета объединенного общества. Волонтеры обещали помочь бытовой техникой", - добавила староста села.
Напомним, отец детей-погорельцев - пенсионер, мать не работает. Семья держит одну корову за счет этого и живет, говорят в селе.
Читайте также:
- Пожары, взрывы гранат и штурм мэрии: в Казахстане - горячие столкновения между протестующими и силовиками
- В Нью-Йорке жуткий пожар унес жизни около 20 человек, среди жертв есть дети
- Пожар вспыхнул в Харьковском университете имени Каразина: студентов эвакуируют, кадры с места
- Умерла медсестра, пострадавшая при пожаре в COVID-реанимации на Прикарпатье
- Одесса в огне: в области вспыхнул масштабный пожар