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Жуткая трагедия в Винницкой области: ребенок погиб в огне, многодетная семья осталась без дома

10 января 2022, 09:19
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Пятеро детей остались без одежды, еды и документов, их приютили соседи.

В Винницкой области произошел смертельный пожар / Скриншот

В Винницкой области произошла трагедия: во время пожара в селе Тараски погиб 7-летний мальчик Андрюша.

От дома, где жила многодетная семья Барабашей, осталось только пожарище. Стены выгорели полностью, а потолок упал. Пятеро детей остались без одежды, еды и документов, их приютили соседи, сообщает ТСН.

Подробности смертельного пожара

Двух девочек и трехлетнего братика на улицу успела вывести старшая 18-летняя сестра Аня. Родители в это время спали. Семилетнего Андрюшу найти не смогли.

Тело ребенка наши на пепелище. "Он укрылся под кроватью, бедный, думал, что спасется, а он не спасся и там он бедный умер, удушился дымом", – рассказывает мама погибшего.

"Возвращалась за ребенком одним и такое сделала, я думала спасти, я его не спасла и сама обожглась", — рассказывает женщина.

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Причину пожара ни спасатели, ни полиция пока не называют. Но очевидно, говорят, загорелось от розетки или от котла, которым отапливали дом.

Пострадавшей семье помогают всем селом

Детей приютили соседи. Селяне организовали штаб помощи, куда сносили вещи и еду.

Дом для семьи был найден в другом конце села. Сейчас там трехлетний Алексей и пятилетняя Соня. С детьми старшая 21-летняя Анастасия. Говорит, сейчас нужно все, лекарства, еда и одежда.

Людей объединило горе семьи Барабашей, говорит староста. За сутки собрали сорок тысяч гривен. За эти деньги организуют похороны Андрюши и будут искать новый дом.

В семье осталось пятеро детей. Отец – пенсионер, мать не работает. Семья держит одну корову за счет этого и живет, говорят в селе.

Жители Тараскив продолжают собирать помощь пострадавшей семье. В магазине даже установили ящик для денег.

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Помочь семье можно по реквизитам - счета сестры Бахиной Галины:

  • ОТР Банк 5168 8727 7268 9302
  • ПриватБанк 4149 4991 2242 9754
  • Сбербанк 5167 8032 0863 8895.

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Винницкая область пожар
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