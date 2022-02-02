УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Сильный запах газа": в Кропивницком вспыхнула многоэтажка, есть жертва, пострадали дети

2 февраля 2022, 18:32

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного дома по улице Попова в Кропивницком поступило в службу спасения около 16:00.

В Кропивницком вспыхнула многоэтажка / фото ГСЧС

В среду, 2 февраля, около четырех часов вечера в Кропивницком произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которого погиб один человек, а пострадало три, в том числе двое детей, сообщает ГСЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного дома по улице Попова в Кропивницком поступило в службу спасения около 16:00. Прибывшие спасатели локализовали возгорание через 40 минут, а еще через 15 минут огонь был полностью ликвидирован. К тушению привлекались 28 человек и 7 единиц спецтехники.

В результате пожара погиб один человек. Пострадавших трое, в том числе два ребенка. Угрозы несущим конструкциям дома нет.

По данным местных СМИ, пожар мог произойти в результате взрыва газа. Как отмечают очевидцы, возле подъезда, где произошло возгорание, стояла машина газовой службы и ее сотрудники проводили какие-то работы.

По информации издания Гречка, в результате взрыва поврежены 20 квартир и разбито 70 окон. Пострадавшие - девочки 8 и 13 лет, а также сотрудник газовой службы - госпитализированы.

Реклама

На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос об отселении жителей многоэтажки. По словам представителя городского совета Сергея Якунина, людей готова принять гостиница "Турист".

В ДСНС Сегодня сообщили, что от взрыва в Кропивницком окна выбило в 74 квартирах. Взрыв произошел около 16:00. По словам соседей, в доме работала бригада газовщиков – в квартире на 3 этаже. Также люди говорят, что с утра чувствовали в подъезде запах газа.

Ранее Главред писал о том, что во Львовской области без признаков жизни обнаружили супругов - 23-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Известно, что пара сняла посуточно квартиру в Стрые, а утром, когда должны были выселиться, владелица дома застала их уже мертвыми.

Читайте также:

viber
Кропивницкий пожар
Сейчас вы просматриваете новость «"Сильный запах газа": в Кропивницком вспыхнула многоэтажка, есть жертва, пострадали дети». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 31 января – 6 февраля: Скорпионам – деньги, Водолеям – потери, Рыбам - переменыГороскоп Таро на неделю 31 января – 6 февраля: Скорпионам – деньги, Водолеям – потери, Рыбам - перемены Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сныГороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сны Китайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречатьКитайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречать Как правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способыКак правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способы Сон с субботы на воскресенье: о чем предупреждает и будет ли он вещимСон с субботы на воскресенье: о чем предупреждает и будет ли он вещим
18:42

Кровавая бойня в Днепре: дочь погибшей Лебединец признали сиротой

18:32

"Сильный запах газа": в Кропивницком вспыхнула многоэтажка, есть жертва, пострадали дети

18:25

Умерла икона итальянского кино, актриса Моника Витти

18:25

Больные с кислородом: "Метинвест" оказал бесплатную помощь больницам Мариуполя и Покровска

18:25

Какой напиток может вызвать внезапную остановку сердца - ответ ученых

Реклама
18:21

"Мы никогда не скрывались": Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с РФВидео

18:07

Достаток и благополучие или непредвиденные расходы: денежный календарь на февраль 2022Видео

17:47

Выпустил в голову пули: загадочно погиб еще один нацгвардеец из Днепропетровской областиВидео

17:38

В Украине увеличилось количество медучреждений для бесплатной пересадки костного мозга

17:37

День ангела Максима: картинки, открытки и душевные поздравления в прозе и стихах имениннику

17:30

В США еще тысячи военных готовят к переброске в Европу – The Wall Street JournalВидео

17:00

Приметы на 4 февраля: что нельзя делать в день Тимофея и как не попасть в бедуВидео

16:42

Дистанционная школа Dar School: как выглядит образование для будущего детей новости компании

16:40

ЕС готовит "огромный пакет санкций" против РоссииВидео

16:35

Вупи Голдберг уволили с работы из-за расистских замечаний о Холокосте

16:35

День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

16:28

Стрельба в центре Киева: возле СБУ снова палят из автомата, на этот раз есть раненыйВидео

16:19

Укрзализныця начинает работать с обновленным Наблюдательным советом

16:10

"Вот вам лучший рецепт реабилитации": Комаровский рассказал, что нужно сделать после коронавируса

16:02

Вакуумные туалеты с сенсорными кнопками слива: Укрзализныця запустила новые вагоныФотоВидео

Реклама
15:56

Юрий Романенко. Украина показала миру зубы и правильно сделалаВидеоблоги

15:50

Снежана Егорова влипла в новый скандал из-за Путина и ЖириновскогоВидео

15:34

Полмиллиона гривен на подделке COVID-сертификатов в месяц: на Закарпатье разоблачили врача-аферистаВидео

15:29

Подростки в Украине получат деньги за COVID-вакцинацию: правительство расширило программуВидео

15:23

4 дня не появлялась дома: 8-летний ребенок пешком ушел в Киев на поиски мамыВидео

15:15

Ученые нашли два новых признака высокого уровня холестерина в теле

15:14

Виталий Портников. Жесткие требования Байдена к ПутинуВидеоблоги

15:00

На предприятиях "Метинвеста" прошли обыски - иноСМИ

14:55

Звезда фильма Укрощение строптивого Орнелла Мути получит российское гражданство

14:52

Сурок Тимка предсказал, когда придет весна в Украину и наступит потеплениеВидео

14:42

Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в бедуВидео

14:32

Кулинарный шедевр: как приготовить восхитительные тефтели в духовкеВидео

14:26

В Украине директоров школ учат стрелять из оружияВидео

14:11

Будет альтернатива: Резников объяснил, как именно отменят призыв в УкраинеВидео

13:59

Разрешат тратить на коммуналку: Кабмин расширяет программу "єПідтримка" для украинцев

13:44

ОРДЛО не получит "особый статус" - КулебаВидео

13:29

Выписала себе премий на 50 тысяч гривен: на Киевщине врач пыталась незаконно обогатиться

13:25

Диета №0: ТОП-6 интересных фактов о новом сериале от 1+1Видео

13:21

Стало известно, какое вооружение Польша предоставит Украине для обороныВидео

13:16

Кренило на бок, а хвост зацепился об землю: посадка самолета при сильном ветре попала на видеоВидео

Реклама
13:16

Курс доллара достигнет показателя четырехлетней давности - аналитикВидео

13:03

В Николаевской области парень набрал на женщину восемь кредитов, украв ее сумкуВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 февраля 2022: Ракам – враги, Весам – ревность, Водолеям – опасные авантюрыВидео

12:47

Святослав Вакарчук впервые рассказал о новорожденном сыне и кризисе среднего возраста

12:42

Дроны и не только: Украина передала Польше список необходимого военного оборудованияВидео

12:33

Одиозного нардепа Трухина исключили из "Слуги народа": СМИ опубликовали кадры с ДТП с его участиемВидео

12:25

Угрожает покалечить и убить: в Сеть попали кадры, как женщина пытается спастись от мужа

12:19

"Почему он никого не подпускает?": в Сети подняли на смех "пятиметровый брудершафт" Путина и ОрбанаВидео

11:46

Голая Мила Нитич засветила пышную грудь в постели

11:40

В Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогодеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять