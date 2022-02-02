"Сильный запах газа": в Кропивницком вспыхнула многоэтажка, есть жертва, пострадали дети

В Кропивницком вспыхнула многоэтажка / фото ГСЧС

В среду, 2 февраля, около четырех часов вечера в Кропивницком произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которого погиб один человек, а пострадало три, в том числе двое детей, сообщает ГСЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного дома по улице Попова в Кропивницком поступило в службу спасения около 16:00. Прибывшие спасатели локализовали возгорание через 40 минут, а еще через 15 минут огонь был полностью ликвидирован. К тушению привлекались 28 человек и 7 единиц спецтехники.

В результате пожара погиб один человек. Пострадавших трое, в том числе два ребенка. Угрозы несущим конструкциям дома нет.

По данным местных СМИ, пожар мог произойти в результате взрыва газа. Как отмечают очевидцы, возле подъезда, где произошло возгорание, стояла машина газовой службы и ее сотрудники проводили какие-то работы.

По информации издания Гречка, в результате взрыва поврежены 20 квартир и разбито 70 окон. Пострадавшие - девочки 8 и 13 лет, а также сотрудник газовой службы - госпитализированы.

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На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос об отселении жителей многоэтажки. По словам представителя городского совета Сергея Якунина, людей готова принять гостиница "Турист".

В ДСНС Сегодня сообщили, что от взрыва в Кропивницком окна выбило в 74 квартирах. Взрыв произошел около 16:00. По словам соседей, в доме работала бригада газовщиков – в квартире на 3 этаже. Также люди говорят, что с утра чувствовали в подъезде запах газа.

Ранее Главред писал о том, что во Львовской области без признаков жизни обнаружили супругов - 23-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Известно, что пара сняла посуточно квартиру в Стрые, а утром, когда должны были выселиться, владелица дома застала их уже мертвыми.

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