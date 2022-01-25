Шансов выжить не было: в Луцке девушка погибла в ванной из-за мобилки

Смерть от удара электротоком подтвердили выводы судебно-медицинской экспертизы. Телефон упал в воду, а зарядка вероятно была неисправной или некачественной.
В Луцке 21-летняя девушка погибла в ванной комнате от удара тока. Она купалась со включенным в зарядное устройство телефоном. Медики пытались ее реанимировать, однако безрезультатно. Богуслава была единственной дочерью у родителей.
Трагедия произошла в квартире, которую снимали три девушки. Вечером двое из них заметили, что их подруга долго не выходит из ванной. Когда зашли внутрь, то увидели, что она без сознания. Рядом с погибшей в воде лежал мобильный телефон, передает ТСН.
Реанимационные мероприятия медиков, которые приехали на вызов, результата не дали. Известно, что руководитель бригады скорой заметил на руке девушки ожог.
Сколько времени погибшая находилась в воде под действием тока - неизвестно. В подобных случаях реанимационные мероприятия важны в первые минуты.
"Вряд ли были шансы выжить у этой девушки. Смертельное поражение электрическим током порой называется параличом сердца", — рассказал заведующий отделением кардиологии Волынской областной клинической больницы Сергей Саламатин.
В полиции смерть девушки квалифицируют как несчастный случай. Смерть от удара электротоком подтвердили выводы судебно-медицинской экспертизы.
Можно ли купаться с телефоном
Если телефон упал в воду, то от самого гаджета опасности нет, говорят специалисты. Но если телефон включен в зарядное устройство – тогда последствия могут быть плачевными, особенно если гаджет или провод повреждены.
"С наибольшей вероятностью могу сказать, что причиной гибели человека стала неисправность зарядного устройства, а именно возможность попадания напряжения 220 вольт на тело человека", — сказал директор по охране труда и окружающей среды ЧАО Волыньоблэнерго Владимир Перчук.
Мастера по ремонту телефонов, в свою очередь, говорят, что зарядное устройство могло быть не только повреждено, но и быть дешевой подделкой.
"Зарядка может передать плюс, а вода у нас служит минусом, может быть поражение током. Но это может выполнить только некачественная зарядка. Качественная зарядка такого сделать не может", — объяснил мастер по ремонту мобильных телефонов Дмитрий.
Тем более вероятность поражения электрическим током во влажной ванной комнате значительно выше, чем в других помещениях.
"Не берите в руки бытовые приборы, включенные в сеть – плойки, фены, когда вы, ваше тело еще мокрые", — посоветовал Владимир Перчук.
Как сообщал Главред, в Киеве погибла 28-летняя девушка - она выпала из окна балкона квартиры, расположенной на 13-м этаже 16-этажки, и погибла.
Девушка выпала из окна после того, как вышла на балкон, чтобы развесить белье.
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