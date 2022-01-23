В Луцке девушку убило током в ванной: она пользовалась мобилкой

Врачи пытались реанимировать девушку, но, к сожалению, безуспешно.
В Луцке от поражения током погибла 21-летняя девушка. Она в ванной пользовалась мобильным телефоном.
Как сообщает Информационное агентство Волынь Post со ссылкой на собственные источники, трагедия произошла в одной из многоэтажек города.
Отмечается, что девушка пользовалась мобильным телефоном, принимая ванную. Ее ударило током.
Напомним, что запрещено пользоваться электрическими приборами в ванной комнате, касаться проводов и приборов мокрыми руками.
По информации ИА Волынские новости, инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Воинов-афганцев в Луцке.
Как сообщили СМИ в диспетчерской службе скорой, в субботу, 22 января, в 17:42 поступил вызов о том, что с девушкой в ванной комнате произошел несчастный случай.
Когда медики прибыли на место, ее уже достали из ванной. Врачи пытались реанимировать девушку, но, к сожалению, безуспешно.
В пресс-службе полиции Волыни проинформировали, что девушку поразило током. На месте работала следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее на Волыни 8-летний мальчик скончался от удара электрического тока. Правоохранители установили, что ребенок зашел в хозяйственное помещение, в котором стоял электростанок с разобранной пусковой кнопкой, за который он зацепился и получил поражение электрическим током.
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