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В Луцке девушку убило током в ванной: она пользовалась мобилкой

23 января 2022, 10:00

Врачи пытались реанимировать девушку, но, к сожалению, безуспешно.

смерть в ванной
В Луцке девушку убило током в ванной: она пользовалась мобилкой / коллаж Униан, ua.depositphotos.com

В Луцке от поражения током погибла 21-летняя девушка. Она в ванной пользовалась мобильным телефоном.

Как сообщает Информационное агентство Волынь Post со ссылкой на собственные источники, трагедия произошла в одной из многоэтажек города.

Отмечается, что девушка пользовалась мобильным телефоном, принимая ванную. Ее ударило током.

Напомним, что запрещено пользоваться электрическими приборами в ванной комнате, касаться проводов и приборов мокрыми руками.

По информации ИА Волынские новости, инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Воинов-афганцев в Луцке.

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Как сообщили СМИ в диспетчерской службе скорой, в субботу, 22 января, в 17:42 поступил вызов о том, что с девушкой в ванной комнате произошел несчастный случай.

Когда медики прибыли на место, ее уже достали из ванной. Врачи пытались реанимировать девушку, но, к сожалению, безуспешно.

В пресс-службе полиции Волыни проинформировали, что девушку поразило током. На месте работала следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее на Волыни 8-летний мальчик скончался от удара электрического тока. Правоохранители установили, что ребенок зашел в хозяйственное помещение, в котором стоял электростанок с разобранной пусковой кнопкой, за который он зацепился и получил поражение электрическим током.

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