Недетские развлечения на Львовщине: девушку-подростка ударило током на цистерне с бензином

Девушку ударило током на железнодорожной цистерне / lv.dsns.gov.ua

В городе Самбор Львовской области от удара током на железной дороге пострадала девушка 2007 года рождения.

Подростка сняли спасатели с железнодорожной цистерны, сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

"20 августа в 18:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Самбор на ул. Вокзальная, 1 Самборского района получила поражения электрическим током, девушка 2007 года рождения. Девушка находилась на вагоне - цистерне, который стоял на железнодорожной станции "Самбор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели сняли 14-летнюю девушку с цистерны с помощью выдвижной лестницы, веревки и твердых носилок. Пострадавшая находилась в состоянии средней степени тяжести, медики ее госпитализировали в реанимацию Самборской центральной районной больницы.

/ lv.dsns.gov.ua

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Коростене Житомирской области медики спасают ребенка, которого ударило током. Парень вылез на железнодорожную конструкцию, а после удара напряжения упал с высоты.