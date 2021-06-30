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27 тысяч вольт: в Житомирской области врачи спасают подростка, которого "испепелило" током

30 июня 2021, 19:08

В городе Коростень 13-летний подросток решил подняться на железнодорожную конструкцию моста через реку. И получил удар током невероятного напряжения.

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В Житомирской области врачи спасают подростка, которого "испепелило" током / Нацполиция

В Коростене (Житомирская область) медики спасают ребенка, которого ударило током. Парень вылез на железнодорожную конструкцию, а после удара напряжения упал с высоты. Об этом сообщает пресс-служба Главка Нацполиции по региону.

Происшествие произошло в Коростене вчера, 28 июня. За забором школы на улице 1-го Мая в райцентре, где проходит железнодорожный путь для электропоездов, 13-летний подросток решил подняться на железнодорожную конструкцию моста через реку. Там его ударило током высокого напряжения. В результате он упал на бетонное покрытие с высоты 15 метров. Кроме ожогов он получил тяжелые травмы.

Кроме того, ребенка госпитализировали в реанимацию местной больницы. Правоохранители установили, что в момент падения рядом с парнем находилось несколько его товарищей.

"Открыто уголовное производство: предварительная квалификация события — стастья 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", — заявили в полиции.

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Во Львове 15-летняя горожанка скончалась от удара током после попытки сделать селфи-снимок на вагоне-цистерне товарного поезда.

По данным правоохранителей, подросток коснулась телом линии электропередач. После чего получила ожоги, которые оказались несовместимы с жизнью.

Ее мертвое тело девушки обнаружил машинист поезда в ночь с 13 на 14 декабря в пределах парка ж/д станции Подзамче на улице Богдана Хмельницкого во Львове.

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