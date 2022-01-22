В Харькове горит юридическая академия: к ликвидации пожара привлечены 10 единиц спецтехники

Очаг возгорания на чердаке.
В Харькове вспыхнул пожар в учебном корпусе Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. Огонь пытаются потушить спасатели.
В пресс-службе ГСЧС говорится, что пожар начался 22 января в 10:00. Сильное задымление и огонь были обнаружены на чердаке.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Однако очаг возгорания настолько сильный, что к его тушению привлечены 40 человек и 10 единиц спецтехники.
Читайте такжеВ страшном пожаре на Киевщине погиб годовалый ребенок: многодетная 18-летняя мать жила в банеНапомним, в Черниговской области 18 января в результате пожара погибли четыре человека. Среди них - трое детей.
Также ранее многодетной семье погорельцев из Винницкой области, где погиб маленький мальчик, всей страной собрали деньги на новый дом. Теперь пятеро детей, которые чудом выжили в страшном пожаре, снова имеют крышу над головой и новые игрушки.
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