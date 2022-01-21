В страшном пожаре на Киевщине погиб годовалый ребенок: многодетная 18-летняя мать жила в бане

Женщина жила в бане с тремя детьми / НПУ

В селе Бузова на Киевщине произошла ужасная трагедия. В результате пожара скончался годовалый ребенок. Малыш умер потому, что в помещении загорелась печка.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области, это случилось 20 января вечером.

Многодетная семья - 18-летняя мать с тремя детьми жила в бане, которую арендовала.

По ее словам, в 18:00 она вышла в уборную, а детей оставила в помещении. Однако уже через несколько минут начался пожар.

Правоохранители выяснили, что огонь возник от самовольного возгорания печки.

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Мать скончавшегося младенца задержали. Она находится под стражей. Также девушке уже сообщили о подозрении по ч.3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Она может попасть за решетку на срок от трех до восьми лет.

Напомним, в Черниговской области 18 января в результате пожара погибли четыре человека. Среди них - трое детей.

Также ранее многодетной семье погорельцев из Винницкой области, где погиб маленький мальчик, всей страной собрали деньги на новый дом. Теперь пятеро детей, которые чудом выжили в страшном пожаре, снова имеют крышу над головой и новые игрушки.

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