Мальчик упал в 30-метровый колодец и провел там 5 дней - ребенок умер в больнице

Жуткая трагедия случилась в Марокко. Ребенок просто исчез с поля зрения родителей. Его спасение транслировали по телевидению.
В Марокко спасатели и волонтеры в течение пяти суток пытались спасти из 32-метрового колодца пятилетнего мальчика Райана. Его достали живым, но из-за ранения головы, мальчик умер.
Как сообщает BBC, спасательная операция, была осложнена опасностью схода почвы и множеством валунов на пути у копателей.
При этом все время было непонятно, в каком состоянии мальчик. По информации видеокамер, он просто лежал на боку.
В колодец опустили кислородную маску, еду и воду, но было неясно, смог ли Райан ими воспользоваться.
Операция по спасению транслировалась в прямом эфире.
Чтобы добраться до мальчика спасатели выкопали параллельно колодцу тоннель, а затем пробурили трехметровую перемычку. Операция продолжалась с вечера вторника, 1 февраля.
Параллельный тоннель понадобился из-за того, что колодец, в который упал ребенок, очень узкий, а на глубине 28 метров, где он и застрял, сужается еще сильнее. При этом, почва в данном районе каменисто-песчаная, так спасатели не рискнули расширять отверстие колодца.
Для чтобы вытащить мальчика, в тоннеле проложили трубы из металла и аллюминия.
За операцией по спасению следила вся страна.
Читайте такжеХотел снять видео для TikTok: на Закарпатье подросток залез на столб и погиб от удара токомПредположительно, ребенок провалился в колодец, когда играл с ним рядом. Отец Райана рассказал местным СМИ, что несколько часов искал ребенка, после чего понял, что тот оказался под землей.
Напомним, в Беларуси девушка пришла на собеседование на завод и полуила несовместимые с жизнью травмы. Ее волосы на 7 неделе беременности затянул станок.
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