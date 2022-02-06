Мальчик упал в 30-метровый колодец и провел там 5 дней - ребенок умер в больнице

Мальчик провел в тоннеле пять дней / Коллаж

В Марокко спасатели и волонтеры в течение пяти суток пытались спасти из 32-метрового колодца пятилетнего мальчика Райана. Его достали живым, но из-за ранения головы, мальчик умер.

Как сообщает BBC, спасательная операция, была осложнена опасностью схода почвы и множеством валунов на пути у копателей.

При этом все время было непонятно, в каком состоянии мальчик. По информации видеокамер, он просто лежал на боку.

В колодец опустили кислородную маску, еду и воду, но было неясно, смог ли Райан ими воспользоваться.

Операция по спасению транслировалась в прямом эфире.

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Чтобы добраться до мальчика спасатели выкопали параллельно колодцу тоннель, а затем пробурили трехметровую перемычку. Операция продолжалась с вечера вторника, 1 февраля.

Параллельный тоннель понадобился из-за того, что колодец, в который упал ребенок, очень узкий, а на глубине 28 метров, где он и застрял, сужается еще сильнее. При этом, почва в данном районе каменисто-песчаная, так спасатели не рискнули расширять отверстие колодца.

Для чтобы вытащить мальчика, в тоннеле проложили трубы из металла и аллюминия.

За операцией по спасению следила вся страна.

Читайте такжеХотел снять видео для TikTok: на Закарпатье подросток залез на столб и погиб от удара токомПредположительно, ребенок провалился в колодец, когда играл с ним рядом. Отец Райана рассказал местным СМИ, что несколько часов искал ребенка, после чего понял, что тот оказался под землей.

Напомним, в Беларуси девушка пришла на собеседование на завод и полуила несовместимые с жизнью травмы. Ее волосы на 7 неделе беременности затянул станок.

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