Беременная девушка трагически скончалась из-за длинных волос

Она пыталась трудоустроиться на заводе. Покойной был 21 год.
В Беларуси во время собеседования трагически погибла 21-летняя беременная девушка. У нее были длинные волосы, которые затянул станок.
Как сообщает польское издание wiadomosci.wp.pl, девушка хотела трудоустроиться на заводе. Сотрудник проводил ей экскурсию, однако отвернулся, а тем временем один из станков начал затягивать девушку за волосы. Она получила серьезные травмы.
Отец девушки рассказал, что дочь была на 7 неделе беременности. Она 20 дней пробыла в реанимации, однако медики не смогли спасти жизнь.
"Они видели, что у нее длинные волосы, но не дали ей ничего, чтобы прикрыть их", - негодует мужчина.
Белорусский суд уже осудил начальницу производства в нарушении техники безопасности.
Завод, на котором произошла трагедия, оплатил похороны девушки.
Напомним, на Закарпатье подросток хотел снять видео для соцсетей и залез на электростолп. Его мгновенно ударило током.
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