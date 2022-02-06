Беременная девушка трагически скончалась из-за длинных волос

Девушка умерла из-за длинных волос / коллаж ua.depositphotos.com

В Беларуси во время собеседования трагически погибла 21-летняя беременная девушка. У нее были длинные волосы, которые затянул станок.

Как сообщает польское издание wiadomosci.wp.pl, девушка хотела трудоустроиться на заводе. Сотрудник проводил ей экскурсию, однако отвернулся, а тем временем один из станков начал затягивать девушку за волосы. Она получила серьезные травмы.

Отец девушки рассказал, что дочь была на 7 неделе беременности. Она 20 дней пробыла в реанимации, однако медики не смогли спасти жизнь.

"Они видели, что у нее длинные волосы, но не дали ей ничего, чтобы прикрыть их", - негодует мужчина.

Белорусский суд уже осудил начальницу производства в нарушении техники безопасности.

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Завод, на котором произошла трагедия, оплатил похороны девушки.

Напомним, на Закарпатье подросток хотел снять видео для соцсетей и залез на электростолп. Его мгновенно ударило током.

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