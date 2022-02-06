Хотел снять видео для TikTok: на Закарпатье подросток залез на столб и погиб от удара током

Парню было 17 лет / Коллаж

В Береговском районе на Закарпатье страшной смертью скончался 17-летний парень. Он погиб из-за удара электрическим током.

Как сообщает mukachevo.net со ссылкой на источники полиции, трагедия случилась в субботу, 5 февраля.

Люди говорят, что подросток вылез на электрический столб. Предполагают, что он хотел снять видео для социальных сетей. Но получил удар током, который оказался несовместимым с жизнью.

"В полицию поступило сообщение от медиков областной детской больницы о госпитализации парня без признаков жизни. Работники полиции установили личность подростка, им оказался 17-летний житель Береговского района. Сейчас уже известно, что парень открыл трансформаторную подстанцию, после чего получил удар током. По факту смерти несовершеннолетнего в полиции открыли уголовное производство, в рамках которого правоохранители будут устанавливать все обстоятельства произошедшего", - сообщила ТСН пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан.

Напомним, в Луцке 21-летняя девушка погибла в ванной комнате от удара тока. Она купалась со включенным в зарядное устройство телефоном. Медики пытались ее реанимировать, однако безрезультатно. Богуслава была единственной дочерью у родителей.

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