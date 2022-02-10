Раньше симптомов не было: врач рассказал о новых проявлениях COVID-19 у детей

Врач рассказал о новых проявлениях COVID-19 у детей / Фото Reuters

Дети болели коронавирусом бессимптомно, но сейчас все изменилось. У них начали проявляться симптомы заболевания.

Увеличение количества инфицированных COVID-19 детей связано в первую очередь со штаммом Омикрон, который доминирует в настоящее время, рассказал педиатр Антон Асонов в "Сніданку з 1+1".

Из-за этого, врач советует родителям делать тест ребенку на коронавирус даже, если вам кажется, что у ребенка просто простуда.

"Это следует делать для того, чтобы выявить - это коронавирус или нет, опасен ли он для ребенка, или нет, будет ли ребенок заражать других членов семьи, для которых это может быть потенциально опасным", - заявил медик.

При этом Асонов отметил, что дети легче переносят коронавирус, чем взрослые. Среди симптомов ковида у детей педиатр выделил повышенную температуру тела, кашель, насморк и все подобные проявления респираторной инфекции.

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Коронавирус в Украине

Отметим, что по состоянию на утро четверга, 10 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 41 тысячи 694 жителей страны (сутками ранее было 38 257). В том числе заболели 3486 детей и 1101 медработник. За минувшие 24 часа были госпитализированы 4128 человек; летальных случаев - 280; выздоровели 16 628 человек.

Количество больных может достичь 70 тысяч в сутки. Такой прогноз озвучил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, адаптивный карантин в Украине пока что отменять не планируют. При этом введения локдауна также не будет.

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