На Полтавщине загадочно умер 3-летний ребенок: сначала поднялась температура, а потом - отек мозга

На Полтавщине умер 3-летний ребенок / pixabay

В городе Глобино Полтавской области умерла 3-летняя девочка. У ребенка диагностировали отек головного мозга.

Исполнительный директор Глобинской городской больницы Яков Синаюк рассказал, что ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти, сообщает "Суспильне".

Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась.

Пресс-секретарь Кременчугского райуправления полиции Анна Васенко сообщила, что в полиции по этому факту уже начали расследование. По данным следствия, ребенок заболел в начале февраля, у него была высокая температура.

Читайте такжеМальчик упал в 30-метровый колодец и провел там 5 дней - ребенок умер в больницеСначала родители обратились к частному врачу, однако впоследствии девочку госпитализировали в городскую больницу.

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"Полиция начала расследование по факту смерти для того, чтобы судебно-медицинский эксперт сказал, что именно вызвало отек головного мозга ребенка", - рассказали в полиции.

Ранее мы рассказывали, что в Винницкой области в селе Украинка родители неделю отказывались хоронить младенца. Согласно выводам экспертизы, двухмесячная девочка захлебнулась грудным молоком. Мать во время кормления была пьяной, а отец в гостях у кума.

Также сообщалось, что в Запорожской области родственники 2-летнего мальчика, который умер в детской больнице перед Новым годом, избили четырех медиков и лифтера. Около 10 человек, являющихся друзьями и родственниками родителей погибшего ребенка, разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение.

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