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Тело младенца неделю лежало в ванночке: под Винницей родители не хотят хоронить умершего ребенка

20 января 2022, 22:47

Почти неделю тело двухмесячной Вероники лежало в доме в детской пластмассовой ванночке, накрытое досками.

Тело ребенка лежало в ванночке / скриншот

В Винницкой области в селе Украинка родители неделю отказывались хоронить младенца. Согласно выводам экспертизы, двухмесячная девочка захлебнулась грудным молоком. Мать во время кормления была пьяной, а отец в гостях у кума.

Как сообщает ТСН, почти неделю тело двухмесячной Вероники лежало в доме в детской пластмассовой ванночке, накрытое досками.

В дом едва ли не ежедневно приходят односельчане уговаривать 70-летнего отца похоронить младенца.

Его 36-летняя жена говорит, что их дочь умерла еще 6 дней назад, когда у них как раз были гости. Девочка закашлялась, а потом затихла, мать подумала – она спит. Впоследствии заметила, что ребенок не дышит. Через полчаса мужчина позвонил в полицию.

Медики и полицейские только констатировали смерть. Тело доставили на экспертизу. Смерть была естественной – ребенок захлебнулся рвотными массами.

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В тот день, говорят в полиции, от матери был сильный запах алкоголя. Ее кровь взяли на экспертизу, которая и показала уровень промилле, равноценный выпитой бутылке водки.

Возил тело ребенка на автобусе

Из бюро судмедэкспертизы тело младенца забрал отец. Спецтранспорта не было. Сам он говорит, перевозил мертвую дочь в рейсовом автобусе, и вместо того, чтобы организовать похороны, положил тело в кладовку.

Причины называет разные – от того, что не понимает заключения судмедэкспертизы, до желания подхоронить в могиле своей матери.

Все село требует немедленно похоронить ребенка. Люди сами готовы организовать похороны.

В доме живет еще одна дочь

Больше всего их возмущает, что все это время в соседней комнате живет шестилетняя девочка. Односельчане добиваются, чтобы ее изъяли из семьи. Оле 6 лет, ребенок не разговаривает.

Староста уверяет, что семья состоит на учете как неблагонадежная. 4-летний сын супругов уже год живет в интернате.

6-летнюю дочь – единственную, которая осталась с родителями – вероятнее всего, из семьи заберут.

Только тогда, когда в село приехали журналисты и полиция, староста привез гроб. Отец согласился, чтобы дочь похоронили, и вынес тело из кладовки.

Надругательства над телом не было, говорят в полиции, поэтому уголовное производство не открывали. Девочку похоронили после обеда, на том же месте, над могилой прабабушки, как и хотел отец.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области в Стрыйском районе 22-летний мужчина сначала избил, а затем зарезал своего 66-летнего отца. Конфликт, который закончился трагически, вспыхнул между отцом и сыном во время распития спиртного.

В Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

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полиция Винницкая область
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