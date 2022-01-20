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Семья неделю держит тело умершего младенца в доме: отец отказывается его хоронить

20 января 2022, 16:09
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Мужчина рассказал, когда даст свое согласие.

Семья неделю держит тело умершего младенца в доме / pixabay, УНИАН

В селе Украинка, что на Винничине, родители отказываются хоронить младенца, умершего еще шесть дней назад.

По выводам экспертизы, двухмесячная девочка захлебнулась грудным молоком, но отец до сих пор не хочет хоронить малыша, пишет ТСН.

Мужчина хочет проверить заключение судмедэксперта о причине смерти и перевести заключение на латинский язык. К тому же отказывается хоронить ребенка в обычной могиле. Почему так решил и сомневается ли в выводах экспертов, объяснить не может.

В семье еще есть шестилетняя дочь и все это время она живет в одном доме с мертвой сестренкой.

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"Я буду хоронить в памятнике бабушке, и мне там гроб не нужен. Она там будет в том, в чем одета. Почему? Потому что я, как отец, понимаю, в чем умерла, в том и будет спать", — уверяет отец Александр Ищук.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье в понедельник, 17 января, произошла страшная трагедия. В квартире на улице Патриотической умер 4-месячный ребенок. Кроху 29-летняя мать оставила на знакомого мужчину.

Автор: Сергей Кущ
viber
младенец новости Винницы
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