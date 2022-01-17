Полная антисанитария и чужой дядя: в Запорожье умерла 4-месячная девочка, ее мать разыскивают

Ребенок умер из-за плохого ухода / НПУ

В Запорожье в понедельник, 17 января, произошла страшная трагедия. В квартире на улице Патриотической умер 4-месячный ребенок. Кроху 29-летняя мать оставила на знакомого мужчину.

Как сообщили в Нацполиции Закарпатской области, медиков к ребенку вызвал 36-летний мужчина - знакомый горе-матери. Бригада "скорой" пыталась реанимировать девочку, но младенец скончался в карете по дороге в больницу.

Копы собственными глазами увидели, что девочка проживала в антисанитарных условиях и была лишена должного питания.

"Установлено также, что матерью умершего ребенка является 29-летняя местная жительница, которая в прошлом году привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. В тот день она на длительное время оставила девочку на своего знакомого 1985 года рождения, который и вызвал скорую", – сказано в сообщении.

Теперь правоохранители разыскивают мать ребенка. По факту его смерти открыто производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Также, по предварительным данным, причиной смерти ребенка является ненадлежащий уход.

Напомним, ранее в Запорожской области местная компания жестоко поиздевалась над своим сверстником. Подростка заставляли есть горящие сигареты. Полиция по этому факту открыла дело. Мать 14-летнего парня рассказала, что сына раздели и обливали на улице холодной водой.

Также ранее под Николаевом мужчина зверски изнасиловал спящего ребенка, а потом сбежал, забыв на месте преступления свои трусы. Девочку он попросил не рассказывать об этом родным и назвал случившееся их "маленьким секретом".

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