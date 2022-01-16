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Страшные пытки: под Запорожьем подростка раздели и заставляли есть зажженные сигареты

16 января 2022, 14:44
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Помощь парню оказывали медики.

насилие
Подросток терпел жестокие пытки / pixabay

В Запорожской области местная компания жестоко поиздевалась над своим сверстником. Подростка заставляли есть горящие сигареты. Полиция по этому факту открыла дело.

Мать 14-летнего парня рассказала, что сына раздели и обливали на улице холодной водой.

По данным Отдела коммуникации полиции Запорожской области, сообщение от нее поступило 15 января около 23:40 в отдел полиции №6 Запорожского районного управления

Предварительно установлено, что инцидент произошел вечером того же дня.

В частности, шесть человек в возрасте от 12 до 15 лет якобы пригласили своего бывшего одноклассника в дом одного из них в поселке городского типа Кушугум. Потом парня избили и начали всячески издеваться.

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Более того, родственники начали искать парня, потому что его мобильный был выключен.

Личности всех шестерых злоумышленников уже установлены, правоохранители доставили их в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей.

Также по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление установлено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Издание 061.ua пишет, что по словам матери подростка били, тушили об него окурки, поливали холодной водой, раздели и выводили голым на улицу.

"Ему позвонила девочка, и он пошел на встречу. Я его нашла около 18:00. У него отобрали телефон. Он не пришел домой, и я начала звонить ему, но его телефон был отключен. Потом я нашла его старый телефон и начала обзванивать всех, кто есть в записной книжке. Мне сказали, что видели его со Славиком. Нашла маму этого мальчика, и нам сказали адрес, по которому он проживает. Не знаю, что они с ним сделали бы, если бы я не приехала. Было 7 человек. И мальчики, и девочки. Мне его вывели. Придумали сказку, что его нашли... На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать подожженные сигареты. Заставляли раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги из него выбивали", - рассказала мама пострадавшего.

Помощь парню оказывали медики.

Напомним, под Николаевом мужчина зверски изнасиловал спящего ребенка, а потом сбежал, забыв на месте преступления свои трусы. Девочку он попросил не рассказывать об этом родным и назвал случившееся их "маленьким секретом".

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