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В Николаевской области мужчина изнасиловал ребенка и убеждал, что "это маленький секрет"

16 января 2022, 12:59
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Мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы.

дети, насилие
Девочка спала, когда неадекват притронулся к ней / pixabay

В Николаевской области мужчина залез в соседский дом и изнасиловал малолетнюю дочь своей знакомой, когда та сладко спала.

Как сообщает ТСН.ua, об этом говорится в приговоре Новоодесского районного суда Николаевской области.

По информации суда, у подозреваемого двое малолетних детей. Данный ужасный инцидент случился 14 июля 2020 в 2:30.

Насильника заметил родственник потерпевшей.

До сей поры неадекват не признал свою вину, а проникновение в чужой дом аргументировал тем, что хотел поговорить с мамой девочки, которая в ту ночь была на работе.

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Об изнасиловании дочери женщина узнала, когда вернулась домой. На то время в доме было полно родственников, в том числе отец девочки, и копов.

Свидетелем надругательства стал двоюродный брат девочки. Он случайно оказался там, когда вернулся за вещами, которые забыл накануне.

Парень услышал, как кто-то плачет и зовет маму, и позвал своего дядю и мать, чтобы те помогли девочке. Подозреваемый увидев их сбежал, забыв надеть трусы.

Жена насильника на месте преступления узнала нижнее белье своего мужа. Но на суде встала на сторону супруга.

Девочка факт надругательства над собой подтвердила. По ее словам, насильник убеждал ее ничего не говорить матери и заявил, что это будет "их маленьким секретом".

Экспертизы доказали, что девочку изнасиловал именно подозреваемый.

"Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 152 УК Украины и приговорили к 12 годам лишения свободы. Также он должен оплатить 46187 грн за проведение экспертиз. Осужденный будет внесен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица", - сказано в приговоре суда.

Напомним, ранее в Кривом Роге мужчина зверски издевался над ребенком и регулярно насиловал свою дочь.

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