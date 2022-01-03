В Кривом Роге отец зверски изнасиловал свою маленькую дочь

Во время разговоров с психологом девочка рассказала, что происходило с ней дома уже последние два года.
В Кривом Роге мужчину зверски издевался над ребенком и регулярно насиловал свою дочь.
Как сообщает Информатор, мужчину взяли под стражу в подозрении регулярного изнасилования.
Отмечается, что 35-летний злоумышленник овдовел и воспитывал двоих детей - 12-летнюю девочку и мальчика.
"Отец регулярно надругался над ребенком и это стало известно, только когда на семью обратили внимание социальные службы", - говорится в сообщении.
Во время разговоров с психологом девочка рассказала, что происходило с ней дома уже последние два года.
Детей забрали у отца
В июле ее и брата забрали от отца. В настоящее время дети находятся в реабилитационном центре.
"Мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.
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