В Мариуполе мужчина наколол наркотиками и зверски изнасиловал 17-летнюю девушку

Насилие / Фото: Pixabay

В Мариуполе Донецкой области 40-летний мужчина наколол наркотиками и изнасиловал 17-летнюю девушку.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, преступление произошло в сентябре 2021 года, однако правоохранители только в декабре завершили досудебное расследование.

Следствие установило, что мужчина пригласил в гости 17-летнюю девушку.

Там он предложил ей заняться сексом, но девушка ему отказала. Тогда мужчина уколол ей наркотики и изнасиловал.

"40-летний мужчина, находясь в командировке в г. Мариуполе, пригласил в квартиру 17-летнюю знакомую, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый предложил девушке вступить с ним в половые отношения, а когда она ему отказала склонил ее к употреблению психотропных веществ и лично сделал 3 уколы", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Мужчине инкриминируют ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 УК Украины. Правоохранители завершили досудебное расследование и отправили дело в суд. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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