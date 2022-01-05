Принял роды у мамы: женщина, родившая под роддомом в Луцке, рассказала о появлении на свет 6 ребенка

Роженицу с новорожденным сыном уже выписали из больницы.
В новогоднюю ночь лучанка родила под стенами роддома. Женщина ждала в автомобиле со старшим сыном, пока муж оббивал пороги учреждения в поисках акушера. Тем временем появиться на свет младшему брату помог старший 15-летний сын женщины, который и принял у нее роды прямо в машине.
Как сообщает "Суспільне", жительница Волынской области Кристина Есейкина назвала сына Захаром. Он стал шестым ребенком в семье.
Парень действовал вместе с прохожей, которая случайно услышала крики из авто. К слову, она оказалась врачем-интерном.
"Малый мне помог раздеться, принял головку он, полностью малого положил на сиденье Юра", - рассказала роженица.
Читайте такжеВо Львове многодетная женщина родила 16-го малышаИнтерн добавила, что транспортировать роженицу в медучреждение не было смысла, так как она уже рожала.
Женщина с малышом уже дома. Из роддома их забирала вся семья.
Напомним, в Одессе по улице Сортировочной в заброшенном здании дети обнаружили жуткую находку. Двое подростков нашли труп новорожденной девочки. Окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза.
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