Принял роды у мамы: женщина, родившая под роддомом в Луцке, рассказала о появлении на свет 6 ребенка

Малыша с матерью встречала вся семья / Суспільне

В новогоднюю ночь лучанка родила под стенами роддома. Женщина ждала в автомобиле со старшим сыном, пока муж оббивал пороги учреждения в поисках акушера. Тем временем появиться на свет младшему брату помог старший 15-летний сын женщины, который и принял у нее роды прямо в машине.

Как сообщает "Суспільне", жительница Волынской области Кристина Есейкина назвала сына Захаром. Он стал шестым ребенком в семье.

Парень действовал вместе с прохожей, которая случайно услышала крики из авто. К слову, она оказалась врачем-интерном.

"Малый мне помог раздеться, принял головку он, полностью малого положил на сиденье Юра", - рассказала роженица.

Читайте такжеВо Львове многодетная женщина родила 16-го малышаИнтерн добавила, что транспортировать роженицу в медучреждение не было смысла, так как она уже рожала.

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Женщина с малышом уже дома. Из роддома их забирала вся семья.

Напомним, в Одессе по улице Сортировочной в заброшенном здании дети обнаружили жуткую находку. Двое подростков нашли труп новорожденной девочки. Окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза.

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