Жуткая находка в Одессе: дети наткнулись на труп девочки

Труп был в пакете / ua.depositphotos.com

В Одессе по улице Сортировочной в заброшенном здании дети обнаружили жуткую находку. Двое подростков нашли труп новорожденной девочки.

Это случилось 24 декабря. На место происшествия вызвали полицию.

Как сообщили в Национальной полиции Одесской области, тело ребенка лежало в пластиковом пакете. Копы разыскивают родителей ребенка, чтобы установить, как тело оказалось на улице.

Также в полиции открыли производство по ч.1 ст.117 (убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины с примечанием "преднамеренное убийство".

Отмечается, что окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза.

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Также ранее в Индии собака спасла новорожденного младенца. Его бросили возле дороги с неудаленной пуповиной. Собака привела своих щенят, которые согрели девочку и тем самым спасли ей жизнь.

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