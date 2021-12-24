Жуткая находка в Одессе: дети наткнулись на труп девочки

Тело младенца было в пакете.
В Одессе по улице Сортировочной в заброшенном здании дети обнаружили жуткую находку. Двое подростков нашли труп новорожденной девочки.
Это случилось 24 декабря. На место происшествия вызвали полицию.
Как сообщили в Национальной полиции Одесской области, тело ребенка лежало в пластиковом пакете. Копы разыскивают родителей ребенка, чтобы установить, как тело оказалось на улице.
Также в полиции открыли производство по ч.1 ст.117 (убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины с примечанием "преднамеренное убийство".
Отмечается, что окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза.
Читайте такжеНа Черниговщине отец убил годовалую дочь и хотел забрать жизнь сына, переломав ему конечностиНапомним, на Тернопольщине мальчики заподозрили соседа в убийстве кота и решили ему отомстить. Дети забросали дом мужчины камнями, что подтвердилось на камерах видеонаблюдения. Отца одного из мальчиков вызвали в суд.
Также ранее в Индии собака спасла новорожденного младенца. Его бросили возле дороги с неудаленной пуповиной. Собака привела своих щенят, которые согрели девочку и тем самым спасли ей жизнь.
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