На Тернопольщине дети расправились с "соседом-убийцей"

Сосед якобы убил кота / ua.depositphotos.com

В Бучаче Тернопольской области дети забросали камнями и землей дом своего соседа. Они заподозрили мужчину в убийстве кота.

Как говорится в постановлении Бучачского районного суда Тернопольской области, за такой поступок под суд попал отец одного из мальчиков.

Его судили за неисполнение родительских обязанностей, пишет ТСН.

Мужчина свою вину признал и раскаялся, а также рассказал всю историю суду, в которой объяснил, что ребенок поступил так, потому что сосед якобы убил любимого кота мальчика. Хотя доказательств о совершении преступления у семьи не было.

В итоге Бучачский райсуд освободил отца мальчика от административной ответственности, и дал только устное замечание.

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Напомним, в Индии собака спасла новорожденного младенца. Его бросили возле дороги с неудаленной пуповиной. Собака привела своих щенят, которые согрели девочку и тем самым спасли ей жизнь.

Также накануне в Днепре копы спасли пса, едва не замерзшего от холода. Собака уже не шевелилась, но ее отогрели в патрульной машине и отправили в приют.

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