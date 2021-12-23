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Полугодовалая девочка с уникальными темными пятнами стала звездой Instagram - щемящие фото

23 декабря 2021, 22:04
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Врачи говорили, что это пигментация кожи. Но оказалось, что у малышки редкий диагноз.

  • Девочка с уникальными пятнами на теле
    Девочка с уникальными пятнами на теле Instagram
  • Девочка с уникальными пятнами на теле
    Девочка с уникальными пятнами на теле Instagram
  • Девочка с уникальными пятнами на теле
    Девочка с уникальными пятнами на теле Instagram
  • Девочка с уникальными пятнами на теле
    Девочка с уникальными пятнами на теле Instagram
  • Девочка с уникальными пятнами на теле
    Девочка с уникальными пятнами на теле Instagram
  • Девочка с уникальными пятнами на теле
    Девочка с уникальными пятнами на теле Instagram
  • Девочка с уникальными пятнами на теле
    Девочка с уникальными пятнами на теле Instagram
  • Девочка с уникальными пятнами на теле
    Девочка с уникальными пятнами на теле Instagram
  • Девочка с уникальными пятнами на теле
    Девочка с уникальными пятнами на теле Instagram
  • Девочка с уникальными пятнами на теле
    Девочка с уникальными пятнами на теле Instagram
В США родился уникальный малыш. Все его тело покрыто темными пятнами.

Как пишет The Mirror, у шестимесячной девочки редкое заболевание - врожденный меланоцитарный невус.

Медики говорят, что угрозы жизни ребенка нет, но пятна могут повышать риск образования рака кожи.

"Она родилась на тридцать восьмой неделе и двух днях с помощью планового кесарева сечения. Мой муж увидел ее первым через экран. Его первые слова были: "Что это у нее на лице". У меня тогда сердце ушло в пятки", - рассказала мать уникальной малышки.

Отмечается, что меланоцитарный невус есть только у 1% малышей в мире.

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"В тот момент, когда врач сказал, что это просто пигментация кожи, больше ничего не имело смысла. Это означало, что моему ребенку не грозит смерть. Я бы не пережила потерю еще одной дочери", - добавила американка.

Напомним, ранее в Индии собака спасла новорожденного младенца. Его бросили возле дороги с неудаленной пуповиной. Собака привела своих щенят, которые согрели девочку и тем самым спасли ей жизнь.

Также стало известно, что во Львове 11-летняя школьница 7 лет не могла открыть рот. Она не разговаривала и ела только измельченную еду. Родители только сейчас показали ее медикам.

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