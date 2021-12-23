У девочки из Львова 7 лет не открывался рот: родители обратились за помощью только сейчас.

Девочка не разговаривала / zaxid.net

Во Львове хирурги спасли девочку от жуткой боли. Они провели сложную операцию девочке из Золочевщины, у которой 7 лет не открывался рот.

11-летняя девочка страдала от костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава. У нее практически срослись кости, пишет ZAXID.NET.

Ребенок питался только измельченной пищей, не мог говорить и постоянно страдал от адской боли.

Врачи предполагают, что причиной такого состояния стал недиагностированный перелом суставного отростка нижней челюсти. Устранить патологию можно было и раньше, но ее почему-то не показывали врачам.

Сложность операции заключалась в том, что ее проводили на участке, где проходят внутренняя сонная и менингеальная артерии. То есть, был очень высок риск задеть сосуд и спровоцировать кровотечение.

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К счастью, операция прошла успешно, и школьница уже проходит реабилитацию.

Напомним, в Индии бродячая собака спасла брошенную новорожденную девочку, которая провела под открытым небом всю ночь.

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