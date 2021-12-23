Трагедия на Херсонщине: на тонком льду утонули двое детей

Детей искали взрослые.
В Херсонской области в местном пруду утонули двое 8-летних детей.
Как сообщили в ГСЧС области, трагедия случилась в четверг, 23 декабря.
Спасатели получили информацию об исчезновении мальчиков в 21:10.
В итоге выяснилось, что они утонули в пруду села Раздольное Каховского района.
На данный момент силами подразделений ГСЧС найдено тело одного ребенка. Поиски второго продолжаются.
Напомним, на Тернопольщине мальчики заподозрили соседа в убийстве кота и решили ему отомстить. Дети забросали дом мужчины камнями, что подтвердилось на камерах видеонаблюдения. Отца одного из мальчиков вызвали в суд.
Также ранее в Индии собака спасла новорожденного младенца. Его бросили возле дороги с неудаленной пуповиной. Собака привела своих щенят, которые согрели девочку и тем самым спасли ей жизнь.
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