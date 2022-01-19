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Вынесли медикам в состоянии клинической смерти: жуткие подробности гибели младенца в квартире-помойке

19 января 2022, 10:39
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Врачи пытались реанимировать девочку в течение получаса, но это уже не дало результатов.

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Младенец умер в квартире в горах мусора / Pixabay, УНИАН

В Запорожье погиб 4-месячный младенец, которое его 29-летняя мать оставила на своего сожителя в квартире с антисанитарными условиями.

Соседи женщины рассказали, что мать ни разу не выносила ребенка на улицу, при этом из квартиры каждый день раздавался детский плач, сообщает ТСН.

В день трагедии мать оставила свою дочь на родственника-сожителя, и до вечера не появлялась дома. "Скорую" вечером вызвал именно он, когда заметил, что ребенок потерял сознание и уже не дышит.

На вызов отправились сразу две бригады реаниматологов. Однако медиков в квартиру не пустили – младенца им вынесла на улицу к подъезду неизвестная женщина. К тому времени ребенок уже был в состоянии клинической смерти.

"Бригада не выспрашивала у женщины, кто она. Они встретили ее на улице, она отдала ребенка бригаде. Бригада была сосредоточена именно на проведении реанимации ребенку, и не было времени общаться с женщиной, потому что она пропала", – рассказала заведующая отделом Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Наталья Дорошева.

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Несмотря на состояние клинической смерти, медики еще в течение получаса пытались реанимировать ребенка, однако это уже не дало результатов. Когда поняли, что ребенка спасти невозможно, вызвали правоохранителей.

Младенец жил в квартире-помойке

Прибывшие на вызов полицейские застали в квартире ужасную картину-помещение было завалено мусором и больше напоминало свалку. В таких антисанитарных условиях у младенца даже не было детской кровати.

  • В Запорожье в квартире с антисанитарными условиями умер 4-месячный младенец
    В Запорожье в квартире с антисанитарными условиями умер 4-месячный младенец Полиция Запорожья
  • В Запорожье в квартире с антисанитарными условиями умер 4-месячный младенец
    В Запорожье в квартире с антисанитарными условиями умер 4-месячный младенец Полиция Запорожья
  • В Запорожье в квартире с антисанитарными условиями умер 4-месячный младенец
    В Запорожье в квартире с антисанитарными условиями умер 4-месячный младенец Полиция Запорожья
  • В Запорожье в квартире с антисанитарными условиями умер 4-месячный младенец
    В Запорожье в квартире с антисанитарными условиями умер 4-месячный младенец Полиция Запорожья
Маме погибшего младенца 29-лет, и это уже третий ее ребенок. Ранее женщину привлекали к ответственности за сбыт наркотиков, а сожитель, с которым она ранее проживала, сейчас находится за решеткой по такой же статье. С женщиной и ребенком в квартире проживал родственник. Именно на него в трагический день мать и оставила ребенка.

В соцслужбе отмечают, что они не могли разыскать женщину, ведь не знали, где она в настоящее время проживает. Однако соседи жалуются, что они сообщали в соцслужбы об условиях проживания ребенка, однако там никто не отреагировал.

Мать девочки до сих пор ищут

Полиция открыла уголовное производство за смерть младенца. Отмечается, что ребенок мог умереть от истощения.

Правоохранители сейчас ищут мать ребенка. В случае доказательства ее вины ей грозит до 5 лет за решеткой.

Напомним, ранее на Запорожье через 5 месяцев поисков нашли мертвым 11-летнего Максима Самофалова, пропавшего в конце августа 2021 года. Оказалось, что мальчика две недели держали в подвале двое мужчин, потом убили, а тело спрятали под слоем бетона.

Также сообщалось, что во Львове 6-летний ребенок целый год пролежал в больнице в состоянии комы. Но на Рождество 2022 года мальчик внезапно пришел в себя.

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